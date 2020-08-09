Landing Page "под ключ". Написание текста. Индивидуальный дизайн. Сборка и запуск сайта на Tilda

Я специализируюсь по созданию Landing Page под ключ с высокой конверсией.

✅ Получите детально проработанный проект, оригинальный текст для сайта и подготовленный контент (обработка фото и др.)

✅ Индивидуальный дизайн, на основе работ ведущих веб-дизайнеров

✅ Сайт будет запущен на конструкторе Тильда, с базовой анимацией элементов.

✅ Формы обратной связи, виджеты для связи, счетчиков Яндекс и Гугл метрики для запуска рекламы.

✅ Базовую SEO-оптимизацию

✅ Адаптация сайта под ПК, ноутбуки, планшеты, телефоны.

Работа строится поэтапно: 1. Бриф 2. Прототип сайта 3. Дизайн 4. Верстка сайта.

Каждый этап согласуется, со мной никто не получает кота в мешке.

Довожу проекты до результата, который вам понравится. Пишите