Landing Page "под ключ". Написание текста. Индивидуальный дизайн. Сборка и запуск сайта на Tilda
Я специализируюсь по созданию Landing Page под ключ с высокой конверсией.
✅ Получите детально проработанный проект, оригинальный текст для сайта и подготовленный контент (обработка фото и др.)
✅ Индивидуальный дизайн, на основе работ ведущих веб-дизайнеров
✅ Сайт будет запущен на конструкторе Тильда, с базовой анимацией элементов.
✅ Формы обратной связи, виджеты для связи, счетчиков Яндекс и Гугл метрики для запуска рекламы.
✅ Базовую SEO-оптимизацию
✅ Адаптация сайта под ПК, ноутбуки, планшеты, телефоны.
Работа строится поэтапно: 1. Бриф 2. Прототип сайта 3. Дизайн 4. Верстка сайта.
Каждый этап согласуется, со мной никто не получает кота в мешке.
Довожу проекты до результата, который вам понравится. Пишите
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