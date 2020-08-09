vl-zv63

Владислав Звягин vl-zv63

 
27 летРоссия/Самара
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Landing Page "под ключ". Написание текста. Индивидуальный дизайн. Сборка и запуск сайта на Tilda

Я специализируюсь по созданию Landing Page под ключ с высокой конверсией.

✅  Получите детально проработанный проект, оригинальный текст для сайта и подготовленный контент (обработка фото и др.)

✅  Индивидуальный дизайн, на основе работ ведущих веб-дизайнеров

✅  Сайт будет запущен на конструкторе Тильда, с базовой анимацией элементов.

✅  Формы обратной связи, виджеты для связи, счетчиков Яндекс и Гугл метрики для запуска рекламы.

✅  Базовую SEO-оптимизацию 

✅  Адаптация сайта под ПК, ноутбуки, планшеты, телефоны. 

Работа строится поэтапно: 1. Бриф 2. Прототип сайта 3. Дизайн 4. Верстка сайта. 

Каждый этап согласуется, со мной никто не получает кота в мешке. 

Довожу проекты до результата, который вам понравится. Пишите

Верстка сайтаТексты для сайтаTilda