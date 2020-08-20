NeverMinder77

Если вас интересует создание сайта для вашего бизнеса, можем предложить вам свои услуги:
Наша специализация - создание современного и понятного дизайна сайтов.
За плечами, у нашей молодой компании уже несколько готовых дизайнов, которые можно увидеть в нашем портфолио http://never-minder.tilda.ws/.
Наши принципы:
Никогда не пропадаем со связи
Всегда доводим проект до конца или возвращаем деньги
Работая над вашей задачей - полностью погружаемся в нее. Поэтому делаем продуманный и аргументированный дизайн, отвечающий поставленным требованиям.
Знаем все технические тонкости как верстки сайта, так и требования полиграфии. Поэтому вы можете не беспокоиться о технических деталях - мы полностью берем их на себя.
Сопровождаем проект после завершения дизайна и бесплатно консультируем при возникающих вопросах.
Прайс-лист:Дизайна главной страницы сайта - от 100$
Дизайна внутренних страниц - от 10$ каждая
Давайте сделаем классный дизайн вместе!
В качестве бонуса, предлагаем отрисовку главного экрана сайта - бесплатно.