NeverMinder77

Привет, меня зовут Богдан, я с радостью готов помочь вам в создании дизайна для вашего сайта

Если вас интересует создание сайта для вашего бизнеса, можем предложить вам свои услуги:

Наша специализация - создание современного и понятного дизайна сайтов.

За плечами, у нашей молодой компании уже несколько готовых дизайнов, которые можно увидеть в нашем портфолио http://never-minder.tilda.ws/.

Наши принципы:

Никогда не пропадаем со связи

Всегда доводим проект до конца или возвращаем деньги

Работая над вашей задачей - полностью погружаемся в нее. Поэтому делаем продуманный и аргументированный дизайн, отвечающий поставленным требованиям.

Знаем все технические тонкости как верстки сайта, так и требования полиграфии. Поэтому вы можете не беспокоиться о технических деталях - мы полностью берем их на себя.

Сопровождаем проект после завершения дизайна и бесплатно консультируем при возникающих вопросах.

Прайс-лист:

Дизайна главной страницы сайта - от 100$

Дизайна внутренних страниц - от 10$ каждая

Давайте сделаем классный дизайн вместе!

В качестве бонуса, предлагаем отрисовку главного экрана сайта - бесплатно.