Создание сайта с зоной для members на Wordpress

  1. Биржа фриланса
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Закрыт12 заявок324 просмотра

Здравствуйте! В прикрепленных сайтах задание, прототип и структура на английском

Оценку нужно сделать до конца этой недели. В заявке укажите стоимость и примерные сроки. Сайт с зоной для members нужно построить на Wordpress. Для отбора напишите первым слово яблоко. Тут можно посмотреть документы по проекту включая предположительную карту сайта. 

Спасибо за внимание.

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