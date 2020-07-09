подобрать в сети и установить скрипт фриланс-биржи под студенческие работы в дальнейшей перспективе доработка основных опций.
Создание сайта с зоной для members на Wordpress
Здравствуйте! В прикрепленных сайтах задание, прототип и структура на английском
Оценку нужно сделать до конца этой недели. В заявке укажите стоимость и примерные сроки. Сайт с зоной для members нужно построить на Wordpress. Для отбора напишите первым слово яблоко. Тут можно посмотреть документы по проекту включая предположительную карту сайта.
Спасибо за внимание.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт5 лет назад
Имеется сайт. Нужно переделать шаблон под футбольную тематику.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно создать одностраничный сайт для моего продукта, всю информацию скину в кейсеСайты «под ключ»68 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, нашел в сети хороший одностраничник для моего товара, хочу его забрать себе и немного переделать в основном тест, почту куда будут приходить заявки, карту расположения магазина и фотографии. В принципе это все, ссылка ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется: создать сайт под ключ. Спецификация сайта: словарь (Посетитель заходит на сайт, его приветствует главная страница где объясняется что это за сайт и какая его функция. (Добро пожаловать на сайт такой-то такой-то. Тут вы ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $300
сайт на котором будут проводится конкурсы,олимпиады, тесты с выдачей сертификатов, оплата, пример скину в личное сообщение.(возможность дальнейшего масштабирования)Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Разработать калькулятор на сайт по строительству загородных домов. Функционал, дизайн и наполнение объясню отдельно.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сделать копию лендинга с другими контактными данными. аналог : https://palchiki.turbo.site/salon-manikyura-kievskayaСайты «под ключ»49 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт https://papero.com.ua/ Под него будет написано ТЗ по реализации электронной коммерции. Пример ТЗ ( по другому проекту, будет подобное но для текущего сайта) пришлю в личные сообщения. ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт «Центр печати Олега Лукьянова» это услуги багетной мастерской , печати на различном материале, студия рисования, сувенирная продукция.Сайты «под ключ»52 заявкиЗакрыт5 лет назад