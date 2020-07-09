Создание сайта с зоной для members на Wordpress

Здравствуйте! В прикрепленных сайтах задание, прототип и структура на английском

Оценку нужно сделать до конца этой недели. В заявке укажите стоимость и примерные сроки. Сайт с зоной для members нужно построить на Wordpress. Для отбора напишите первым слово яблоко. Тут можно посмотреть документы по проекту включая предположительную карту сайта.

Спасибо за внимание.