Сделать продающий лендинг для проекта по коррекции веса и питанию

Нужно сделать продающий, яркий красочный лендинг по коррекции веса и питанию. Есть все видео-отзывы и фото отзывы пациентов, подготовленный текст, важно найти того, кто сможет сделать лендинг по следующим примерам. (Фото прикрепила ниже, как пример, который нам понравился!