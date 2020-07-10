Сделать продающий лендинг для проекта по коррекции веса и питанию

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт57 заявок663 просмотра

Нужно сделать продающий, яркий красочный лендинг по коррекции веса и питанию. Есть все видео-отзывы и фото отзывы пациентов, подготовленный текст, важно найти того, кто сможет сделать лендинг по следующим примерам. (Фото прикрепила ниже, как пример, который нам понравился!

5 лет назад
guest_15943739376438
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алия
 
35 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Мария
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Яна
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ксения
 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
18 дней назад
155 отзывов(-1)
5 лет назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Мария
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Лидия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Никита
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Диана
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Иван
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Полина
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Екатерина
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Диёр
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Маргарита
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Максим
 
43 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
5 лет назад
Георгий
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Микола
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Анастасия
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
43 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Данил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Вадим
 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
Виктория
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Алена
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Ирина
 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
161 отзыв
5 лет назад
Давид
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Джавид
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Маша
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Стас
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Антон
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
37 отзывов
5 лет назад
Марина
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 отзывов(-1)
5 лет назад
Фанир
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 отзывов(-1)
5 лет назад
Мария
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
11 часов назад
610 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Богдан
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Володимир
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов(-1)
5 лет назад
Екатерина
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
287 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»