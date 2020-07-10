Добрый день. Нужно на platformalp.ru создать лендинг по привлечению водителей в Такси. Одностраничник. Подробности в личных сообщениях.
Создать сайт под ключ
необходимо создать качественный сайт на CMS (джумла или вордпресс)
по типу
я так понял они на каком то агрегаторе сделаны? похожи между собой
На сайте нужно реализовать блог и новости.
Заявки фрилансеров
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