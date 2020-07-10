Создать сайт под ключ

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Закрыт35 заявок1371 просмотр

необходимо создать качественный сайт на CMS (джумла или вордпресс)

по типу

https://mebel-daily.ru/

https://difis.ru/

https://mizit.ru/

https://farmainfo.ru/

я так понял они на каком то агрегаторе сделаны? похожи между собой

На сайте нужно реализовать блог и новости.

JoomlaWordPress
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