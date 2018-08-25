Создание сайта.

1) Сайт-пример - https://paslaugos.lt/

2) Сайт ориентирован на рекламодателей, которые хотят разместить свои услуги на сайте. Размещение услуг бесплатное. Поднятие услуги в ТОП по одной категории – платное, стоимость в n-евро. Макс количество ТОП категорий – 20 (перечень услуг на одной странице - 25), если превышен лимит – сообщение пользователю о том, что вы поставлены в очередь на ТОП место, также перед покупкой ТОП – предупреждение – «все места выкуплены, подождите в очереди или разместите свои услуги в другой категории».

Сайт на литовском языке. Разработка на русском – потом локализация. Также нужно сохранить русскую версию.

Все категории должны быть с возможностью добавления мета-тегов для оптимизации.

Должна быть удобная админ-панель для модерации всех услуг.

Когда юзер добавил услугу – ему приходит на e-mail уведомление, что услуга на модерации. Также при апруве или отказе в публикации – письмо владельцу.

Также у поставщиков услуг должен быть свой личный кабинет, где инфа о входящих сообщениях, инфа об аккаунте, редактирование аккаунта, оплата для ТОП услуги, добавить новую услугу.

Всего доступных услуг для одного юзера – 3. Максимальное количество выбора категорий для одной услуги – 2. Оплата производиться только на одну выбранную категорию, например, человек разместил услугу в строительстве-ремонт квартир и строительстве-другие услуги, при оплате данной услуги есть выбор в какой категории нужно поднять услугу в ТОП. Если в двух категориях – сумма умножается на 2.

В категории первого уровня, например, Строительство, услуга тоже поднимается в ТОП, в этой категории показаны все ТОП услуг, которые есть, без ограничений. Но на втором уровне категорий ТОП лимит– 20.

Все незареганные пользователи (они не могут регатся на сайте) могут отправлять сообщение владельцу услуги. Сообщение с полями:

- Имя

- Телефон

- Сообщение

- Капча гугл (не робот)

- Отправить

Владельцу на e-mail приходит письмо, при нажатии на ответ – идет переписка по e-mail.

Все незареганные пользователи могут оставлять отзыв об услуге. Схема: На странице услуги кнопка – оставить отзыв о компании – всплывающее окно – Имя, e-mail, телефон, ваш отзыв, поле подтверждение отзыва. Поле подтверждение отзыва – укажите вашу связь с поставщиком услуги, предоставьте скриншот вашей переписки или фото чека о предоставлении услуги или фото выполненной работы (приложите файлы, макс объем файлов 15 мб).

3) Станица категории – перечень услуг. Макс количество ТОП категорий – 20 (перечень услуг на одной странице - 25), если превышен лимит – сообщение пользователю о том, что вы поставлены в очередь на ТОП место, также перед покупкой ТОП – предупреждение – «все места выкуплены, подождите в очереди или разместите свои услуги в другой категории».

Остальное копия:

https://paslaugos.lt/renginiu-organizatoriai

При переходе на страницу поиска услуг – вверху список категорий от главной категории, ниже фильтр по городам, по ценам, по количеству отзывов и кнопка применить фильтр. Ниже соответственно сам перечень услуг. Справа сайдбар – похожие категории, последние отзывы, и в самом верху – популярные города выбранной категории (почти все как на примере, но меньше инфы).

4) Главная страница.

Логотип, регистрация, личный кабинет, добавить услугу, все как на примере, только без внутреннего баланса.

Ниже – поиск в одну строку. Под поиском сделать пример: 4 блока с самыми популярными категориями: свадебные услуги, ремонт, интернет услуги, транспортные услуги.

Ниже список всех категорий: http://tomuykga.beget.tech/

Еще ниже: перечень в 4 ряда последних добавленных услуг.