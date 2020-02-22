Настроить интерне-магазин на shopify

Нужно создать интернет магазин "интим-товаров" наподобие [url=https://www.orion-erotik.dk/]https://www.orion-erotik.dk/[/url] и [url=https://www.sinful.dk/]https://www.sinful.dk/[/url] Будет дизайн (PSD). Возможно будет верстка. Сайт будет на 3-х языках. Так же интересует цена на раскрутку по Дании: - отдельно цена гугл рекламу. - отдельно цену на СЕО, чтоб за пол года вывести в ...