Настроить интерне-магазин на shopify

Нужно создать интернет магазин "интим-товаров" наподобие [url=https://www.orion-erotik.dk/]https://www.orion-erotik.dk/[/url] и [url=https://www.sinful.dk/]https://www.sinful.dk/[/url] Будет дизайн (PSD). Возможно будет верстка. Сайт будет на 3-х языках. Так же интересует цена на раскрутку по Дании: - отдельно цена гугл рекламу. - отдельно цену на СЕО, чтоб за пол года вывести в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы используем стандартный шаблон в котором необходимо:
- Настроить перевод c англ на русcкую версию
- Настроить чекаут (процесс оформления заказа)
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