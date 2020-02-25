Эксперт OpenCart - мелкие правки темы

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок160 просмотров
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магазин - https://bit.ly/2PoS4J5 

подробное описание задачи - https://youtu.be/Xnoo2pEGxlw

оцените цену и сроки для задачи которые описал в видео

напишите слово "опенкарт" в отклике 

желательно связываться через телеграм 

OpenCart
4 года назад
Maxglot
Максим 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
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