Эксперт OpenCart - мелкие правки темы

Здравствуйте, хочу протестировать нишу, нашел хороший одностраничник, хочу забрать его себе, но есть 2 блока, котрые нужно убрать и отредактировать. [url=https://spbchemodan.ru/]https://spbchemodan.ru/[/url] - ссылка на него.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
магазин - https://bit.ly/2PoS4J5
подробное описание задачи - https://youtu.be/Xnoo2pEGxlw
оцените цену и сроки для задачи которые описал в видео
напишите слово "опенкарт" в отклике
желательно связываться через телеграм
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