Сделать cайт на OpenCart по шаблону

[b]Задача[/b] Необходимо реализовать плоскую структуру сайта для интернет магазина на шаблоне Next (Bitrix). [b]Обязательные требования[/b] Обязателен опыт работы с Битриксом, и желательно именно с этим шаблоном (Next). Необходимо наличие опыта реализации аналогичной задачи, мы один раз уже обжигались с ...