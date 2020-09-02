alicefromwonderl

Алиса Сергеева alicefromwonderl

 
24 годаУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
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нет безопасных платежей

  • Создать фильтр товаров для сайта. UA ONLY!

    Есть старый сайт php + mysql. Движок древний, в нём нет фильтра товаров. Нужно сделать фильтр по характеристикам + вывод в пользовательскую часть сайта (в админку не надо) + текстовая инструкция для дополнения характеристик. Заявки только от ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Нужно изменить поиск внутри сайта (php+mysql)

    Нужно изменить поиск внутри сайта (php+mysql). Условие: если в поле поиска вводится слово, состоящее из одного символа, то искать это слово только в таком виде, односимвольном, не включать этот один символ в поиск внутри слов. Пример: iphone 5 3 лопаты ехать ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать поиск на сайте

    Нужно изменить поиск внутри сайта (php+mysql). Условие: если в поле поиска вводится слово, состоящее из одного символа, то искать это слово только в таком виде, односимвольном, не включать этот один символ в поиск внутри слов. Пример: iphone [b]5[/b] [b]3[/b] лопаты ехать ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн коробки озонатора воздуха (дезинфектора) EcoCity Shield

    Необходимо разработать дизайн озонатора воздуха. Озонатор воздуха - прибор для дезинфекции помещения. Стационарного размещения на стене. Имеет дизайн в форме щита.  В дизайне нужно подчеркнуть это. Щит = защита. Озонатор = защита. Дезинфекция производится против любых бактерий ...

    3D-модель
    Дизайн продукции11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт на Opencart + экспорт в XML/YML (для Розетки)

    Нужно запустить пустой сайт Opencart, без дизайна и модулей, без наполнения. Никаких специфических запросов. Подключить и настроить экспорт XML/YML под Розетку. Требования розетки [url=https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/pricelist-requirements]https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/pricelist-requirements [/url]Указывайте цены в заявках. Не обращаюсь к российским разработчикам.

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • 3D-модель корпуса оборудования под печать на 3D-принтер

    Необходимо сделать дизайн для производства вентиляционного прибора. Набросок "от руки" прикрепляю к заданию. Внутри должны свободно, с небольшим отступом от корпуса, помещаться комплектующие. Размеры комплектующих: 1. 150 на 60 на 90 мм - генератор озона. Крепится на ...

    3D-модель
    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка электронной схемы и программы для освежителя воздуха

    Прибор - стационарное устройство с питанием 220 Вольт. Имеет внутри вентилятор и другие электрические потребители. Все на 220 В,  все работают параллельно. Кнопка разрыва цепи - основной выключатель. Кнопка включения/отключения очистки воздуха. Должна включать таймер на 15 минут. ...

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сайт на Opencart + экспорт в XML/YML (для Розетки)

    Нужно запустить пустой сайт Opencart, без дизайна и модулей, без наполнения. Никаких специфических запросов. Подключить и настроить экспорт XML/YML под Розетку. Требования розетки [url=https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/pricelist-requirements]https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/pricelist-requirements [/url]Указывайте цены в заявках. Не обращаюсь к российским разработчикам.

    OpenCart
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Калькулятор для сайта на PHP

    ТЗ на расчет озонатора [url=http://ozonator.org/]http://ozonator.org/[/url] Автоматизировать подбор озонатора под конкретные задачи. Условной единицей для подбора является кубический метр воздуха в помещении. Условия эксплуатации корректируют объем в большую или меньшую сторону. По полученному после расчета объему подбирается озонатор. Подробное ...

    PHPСайт на PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Изменить каталог товаров

    ТЗ на каталог устройств Сайт [url=https://gsm-kharkov.com.ua/]https://gsm-kharkov.com.ua/[/url] ТЗ с картинками - https://docs.google.com/document/d/1s-yqMXHyjk9YO254TVNygvZwV7PVdL50PFCDU3g0t58/edit?usp=sharing Необходимо создать каталог устройств (телефоны, планшеты и пр) на основе каталога товаров. Страницы каталога: 1. Страница списка устройств - на основе страницы разделов. Пример: [url=https://gsm-kharkov.com.ua/index.php?categoryID=871]https://gsm-kharkov.com.ua/index.php?categoryID=871[/url] рис 1 (добавлено как товар) 2. Страница описания устройства - ...

    Карточки товаров
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Изменить каталог товаров

    ТЗ на каталог устройств Сайт https://gsm-kharkov.com.ua/ Необходимо создать каталог устройств (телефоны, планшеты и пр) на основе каталога товаров. Страницы каталога: 1. Страница списка устройств - на основе страницы разделов. 2. Страница описания устройства - на основе карточки товара. Страницу списка устройств ...

    Карточки товаров
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн упаковки для тестов на пары ртути

    Разовое задание. Требуется нарисовать дизайн упаковки для тестов на пары ртути. Дизайн должен быть в стиле уже существующего товара - [url=http://pozhiratel.com/test_na_rtut/ ]http://pozhiratel.com/test_na_rtut/ [/url] Все надписи - на украинском языке. [b]УПАКОВКА: На передней стороне упаковки:[/b] [code]Пожирач ртуті Тест повітря на ртуть: 10 тестів[/code] Использовать логотип ...

    Дизайн упаковки
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нарисовать дизайн упаковки

    Разовое задание. Требуется нарисовать дизайн упаковки для закалённого защитного стекла на телефон.  Все надписи - на украинском языке. [b]На передней стороне упаковки:[/b] Фото какого-нибудь защитного стекла и надписи: [code]Не міняє чутливість тачскріна Не спотворює зображення Тверде і міцне[/code]Возле надписей - соответствующие иконки [b]На ...

    Дизайн упаковки
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создать мобильную версию старого сайта

    Нужно сделать мобильную версию интернет-магазина [url=https://gsm-kharkov.com.ua/]https://gsm-kharkov.com.ua/[/url] Шаблон - Shop Script Premium  Мобильная версия должна повторять функционал десктоп-версии сайта. Требования к мобильной версии стандартные - быстрая работа, большие размеры шрифтов, простота оформления заказа. В мобильной версии в меню надо убрать левую ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
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Отзывы фрилансеров
gennadiy2017
Геннадий 
62 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-2)
$30
2 балла
3 года назад
Разработка электронной схемы и программы для освежителя воздуха
Не платят и не выходят на связь.. Остерегайтесь-это мошенники.
Качество работы: Задание выполнено не верно. Плата по разработанной схеме не работает. Наш сотрудник пытался исправить, но даже так ничего не вышло. Пришлось отдать на исполнение другому фрилансеру. Соблюдение сроков: После согласования с Геннадий Боровик gennadiy2017 конечного ТЗ 26 августа не начинал выполнение задание до 3 сентября. Коммуникация: Геннадий находится на неподконтрольной Украине территории Донбасса. Связь по телефону с ним невозможна. На сообщения не отвечал по несколько дней.
Ответный отзыв
allcapone_ru
Антон 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
3 года назад
Сайт на Opencart + экспорт в XML/YML (для Розетки)
Рад был помочь. Рекомендую!
Все хорошо.
Ответный отзыв
Artiom-1984
Артём 
39 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
день назад
$40
10 баллов
4 года назад
Калькулятор для сайта на PHP
Очень приятно было поработать с Алисой. ТЗ четкое и подробное. Оплата мгновенная. Во время работы вообще не отвлекала и не меняла требований. Помимо программиста не пришлось еще работать и телепатом :). Помоему, это большой плюс заказчика.
Задание выполнено правильно и вовремя. В диалоге очень положительный фрилансер. Помог закинуть исправления на сайт, хотя это не было изначально в ТЗ. Спасибо!
Ответный отзыв
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
35 минут назад
$100
10 баллов
4 года назад
Парсер товаров с сайта
Все отлично, спасибо за сотрудничество!
Отличная работа.
Ответный отзыв
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Дизайн упаковки для тестов на пары ртути
Было приятно иметь дело с заказчиком, все супер. С удовольствием продолжу наше сотрудничество.
Задание выполнено вовремя и качественно. Все пожелания учтены, в том числе которые не были описаны в ТЗ.
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