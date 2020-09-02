alicefromwonderl

Необходимо настроить рекламную кампанию, которая плохо работает.
- Контекстная реклама6 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Есть старый сайт php + mysql. Движок древний, в нём нет фильтра товаров. Нужно сделать фильтр по характеристикам + вывод в пользовательскую часть сайта (в админку не надо) + текстовая инструкция для дополнения характеристик. Заявки только от ...Веб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
Нужно изменить поиск внутри сайта (php+mysql). Условие: если в поле поиска вводится слово, состоящее из одного символа, то искать это слово только в таком виде, односимвольном, не включать этот один символ в поиск внутри слов. Пример: iphone 5 3 лопаты ехать ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно изменить поиск внутри сайта (php+mysql). Условие: если в поле поиска вводится слово, состоящее из одного символа, то искать это слово только в таком виде, односимвольном, не включать этот один символ в поиск внутри слов. Пример: iphone [b]5[/b] [b]3[/b] лопаты ехать ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Настроить ретаргетинг Google и Facebook. На 3 сайта.Контекстная реклама6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать дизайн озонатора воздуха. Озонатор воздуха - прибор для дезинфекции помещения. Стационарного размещения на стене. Имеет дизайн в форме щита. В дизайне нужно подчеркнуть это. Щит = защита. Озонатор = защита. Дезинфекция производится против любых бактерий ...Дизайн продукции11 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно запустить пустой сайт Opencart, без дизайна и модулей, без наполнения. Никаких специфических запросов. Подключить и настроить экспорт XML/YML под Розетку. Требования розетки [url=https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/pricelist-requirements]https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/pricelist-requirements [/url]Указывайте цены в заявках. Не обращаюсь к российским разработчикам.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо сделать дизайн для производства вентиляционного прибора. Набросок "от руки" прикрепляю к заданию. Внутри должны свободно, с небольшим отступом от корпуса, помещаться комплектующие. Размеры комплектующих: 1. 150 на 60 на 90 мм - генератор озона. Крепится на ...3D-графика11 заявокЗакрыт3 года назад
Прибор - стационарное устройство с питанием 220 Вольт. Имеет внутри вентилятор и другие электрические потребители. Все на 220 В, все работают параллельно. Кнопка разрыва цепи - основной выключатель. Кнопка включения/отключения очистки воздуха. Должна включать таймер на 15 минут. ...Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно запустить пустой сайт Opencart, без дизайна и модулей, без наполнения. Никаких специфических запросов. Подключить и настроить экспорт XML/YML под Розетку. Требования розетки [url=https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/pricelist-requirements]https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/pricelist-requirements [/url]Указывайте цены в заявках. Не обращаюсь к российским разработчикам.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт4 года назад
ТЗ на расчет озонатора [url=http://ozonator.org/]http://ozonator.org/[/url] Автоматизировать подбор озонатора под конкретные задачи. Условной единицей для подбора является кубический метр воздуха в помещении. Условия эксплуатации корректируют объем в большую или меньшую сторону. По полученному после расчета объему подбирается озонатор. Подробное ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
ТЗ на каталог устройств Сайт [url=https://gsm-kharkov.com.ua/]https://gsm-kharkov.com.ua/[/url] ТЗ с картинками - https://docs.google.com/document/d/1s-yqMXHyjk9YO254TVNygvZwV7PVdL50PFCDU3g0t58/edit?usp=sharing Необходимо создать каталог устройств (телефоны, планшеты и пр) на основе каталога товаров. Страницы каталога: 1. Страница списка устройств - на основе страницы разделов. Пример: [url=https://gsm-kharkov.com.ua/index.php?categoryID=871]https://gsm-kharkov.com.ua/index.php?categoryID=871[/url] рис 1 (добавлено как товар) 2. Страница описания устройства - ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт4 года назад
ТЗ на каталог устройств Сайт https://gsm-kharkov.com.ua/ Необходимо создать каталог устройств (телефоны, планшеты и пр) на основе каталога товаров. Страницы каталога: 1. Страница списка устройств - на основе страницы разделов. 2. Страница описания устройства - на основе карточки товара. Страницу списка устройств ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть рабочий PHP-парсер товаров одного сайта. Его нужно доделать под другой сайт, на другом движке. Код парсера и подробное ТЗ пришлю в личку.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Разовое задание. Требуется нарисовать дизайн упаковки для тестов на пары ртути. Дизайн должен быть в стиле уже существующего товара - [url=http://pozhiratel.com/test_na_rtut/ ]http://pozhiratel.com/test_na_rtut/ [/url] Все надписи - на украинском языке. [b]УПАКОВКА: На передней стороне упаковки:[/b] [code]Пожирач ртуті Тест повітря на ртуть: 10 тестів[/code] Использовать логотип ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен5 лет назад
Разовое задание. Требуется нарисовать дизайн упаковки для закалённого защитного стекла на телефон. Все надписи - на украинском языке. [b]На передней стороне упаковки:[/b] Фото какого-нибудь защитного стекла и надписи: [code]Не міняє чутливість тачскріна Не спотворює зображення Тверде і міцне[/code]Возле надписей - соответствующие иконки [b]На ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно сделать мобильную версию интернет-магазина [url=https://gsm-kharkov.com.ua/]https://gsm-kharkov.com.ua/[/url] Шаблон - Shop Script Premium Мобильная версия должна повторять функционал десктоп-версии сайта. Требования к мобильной версии стандартные - быстрая работа, большие размеры шрифтов, простота оформления заказа. В мобильной версии в меню надо убрать левую ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Снять подобное видео https://www.youtube.com/watch?v=rHXqO09Bs6c Про этот набор https://gsm-kharkov.com.ua/index.php?productID=40270Видеомонтаж8 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно написать (рерайт) несколько статей по тематике медицинской марихуаны. Статьи для рерайта предоставлю. Общий объем - порядка 60к знаков.Рерайтинг20 заявокЗакрыт5 лет назад
Нарисовать несколько баннеров на информационный сайт о медицинской марихуанеИллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт5 лет назад