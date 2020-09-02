alicefromwonderl

Качество работы: Задание выполнено не верно. Плата по разработанной схеме не работает. Наш сотрудник пытался исправить, но даже так ничего не вышло. Пришлось отдать на исполнение другому фрилансеру. Соблюдение сроков: После согласования с Геннадий Боровик gennadiy2017 конечного ТЗ 26 августа не начинал выполнение задание до 3 сентября. Коммуникация: Геннадий находится на неподконтрольной Украине территории Донбасса. Связь по телефону с ним невозможна. На сообщения не отвечал по несколько дней.