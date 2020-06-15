allcapone_ru

Антон allcapone_ru

 
37 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Создание и продвижение сайтов с нуля и под ключ - от подбора доменного имени (адреса сайта) до последующего запуска рекламы.

Делаю следующие типы сайтов:

- сайт визитка

- landing page (Лэндинг)

- корпоративный сайт

- многостраничный сайт

- интернет-магазин

- информационный портал

- Сайт блог

- квиз (Quiz)

Мои услуги

- Доработка сайтов только на движках OpenCart, WordPress

- Настройка контекстной рекламы в Гугл, Яндекс

Цены

- Простой сайт - от 100 долларов

- Сайт средней сложности - от 200 долларов

- Многофункциональный сайт с индивидуальным дизайном - от 500 долларов

Сайты делаю качественно, быстро, с админ панелью, адаптацией под моб телефоны, не накручиваю цену, не пропадаю, опыт 10 лет.

Нужен хороший сайт? Обращайтесь прямо сейчас! Работаю без выходных!

WordPressOpenCartСайт-визиткаМногостраничный сайт
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
alicefromwonderl
Алиса Сергеева 
24 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$150
10 баллов
3 года назад
Сайт на Opencart + экспорт в XML/YML (для Розетки)
Все хорошо.
Рад был помочь. Рекомендую!
Ответный отзыв
masteritua
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Создать шаблонный ИМ
Все было выполнено быстро и качественно! Спасибо Антону за отличную работу!!!
Рад был помочь. Рекомендую как надежного заказчика.
Ответный отзыв