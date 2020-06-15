Создание и продвижение сайтов с нуля и под ключ - от подбора доменного имени (адреса сайта) до последующего запуска рекламы.
Делаю следующие типы сайтов:
- сайт визитка
- landing page (Лэндинг)
- корпоративный сайт
- многостраничный сайт
- интернет-магазин
- информационный портал
- Сайт блог
- квиз (Quiz)
Мои услуги
- Доработка сайтов только на движках OpenCart, WordPress
- Настройка контекстной рекламы в Гугл, Яндекс
Цены
- Простой сайт - от 100 долларов
- Сайт средней сложности - от 200 долларов
- Многофункциональный сайт с индивидуальным дизайном - от 500 долларов
Сайты делаю качественно, быстро, с админ панелью, адаптацией под моб телефоны, не накручиваю цену, не пропадаю, опыт 10 лет.
Нужен хороший сайт? Обращайтесь прямо сейчас! Работаю без выходных!