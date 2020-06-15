Создание и продвижение сайтов с нуля и под ключ - от подбора доменного имени (адреса сайта) до последующего запуска рекламы.

Делаю следующие типы сайтов:

- сайт визитка

- landing page (Лэндинг)

- корпоративный сайт

- многостраничный сайт

- интернет-магазин

- информационный портал

- Сайт блог

- квиз (Quiz)

Мои услуги

- Доработка сайтов только на движках OpenCart, WordPress

- Настройка контекстной рекламы в Гугл, Яндекс

Цены

- Простой сайт - от 100 долларов

- Сайт средней сложности - от 200 долларов

- Многофункциональный сайт с индивидуальным дизайном - от 500 долларов

Сайты делаю качественно, быстро, с админ панелью, адаптацией под моб телефоны, не накручиваю цену, не пропадаю, опыт 10 лет.

Нужен хороший сайт? Обращайтесь прямо сейчас! Работаю без выходных!