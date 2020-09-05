Требуется доработка модуля simpl корзины заказа Opencart 2.3 Доработка согласно ТЗ 1. Изменить визуально согласно отрисованному дизайну из файла PSD 2. Доработать не хватающий функционал описан в файле ТЗ ...
Сайт на Opencart + экспорт в XML/YML (для Розетки)
Нужно запустить пустой сайт Opencart, без дизайна и модулей, без наполнения. Никаких специфических запросов.
Подключить и настроить экспорт XML/YML под Розетку. Требования розетки https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/pricelist-requirements
Указывайте цены в заявках.
Не обращаюсь к российским разработчикам.
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