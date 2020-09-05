Сайт на Opencart + экспорт в XML/YML (для Розетки)

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Завершен11 заявок772 просмотра

Нужно запустить пустой сайт Opencart, без дизайна и модулей, без наполнения. Никаких специфических запросов.

Подключить и настроить экспорт XML/YML под Розетку. Требования розетки https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/pricelist-requirements

Указывайте цены в заявках.

Не обращаюсь к российским разработчикам.

Opencart
5 лет назад
alicefromwonderl
Алиса Сергеева 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

allcapone_ru
Антон 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$150
3 дня
Escrow
Все хорошо.
Рад был помочь. Рекомендую!

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