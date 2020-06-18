Добрый день. Требуется написать ТЗ для сайта оптового интернета магазина одежды. Более подробную информацию расскажу выбранному исполнителю.
Доработка сайта на opencart
Приветствую!
Есть пул задач, которые необходимо сделать для сайта https://kartridgem.ru/
Движок opencart. Во вложении список задач. Прошу внимательно с ним ознакомиться. Будет лучше, если оцените каждую задачу в отдельности. Нужны люди с опытом доработок на этом движке.
Готова обсуждать сроки и стоимость.
Заявки фрилансеров
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