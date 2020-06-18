Доработка сайта на opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт8 заявок570 просмотров

﻿Приветствую!

Есть пул задач, которые необходимо сделать для сайта https://kartridgem.ru/

Движок opencart. Во вложении список задач. Прошу внимательно с ним ознакомиться. Будет лучше, если оцените каждую задачу в отдельности. Нужны люди с опытом доработок на этом движке.

Готова обсуждать сроки и стоимость. 

Opencart
5 лет назад
leshchenko_vera
Вероника 
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Заявки фрилансеров

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