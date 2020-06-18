Доработка сайта на opencart

﻿Приветствую!

Есть пул задач, которые необходимо сделать для сайта https://kartridgem.ru/

Движок opencart. Во вложении список задач. Прошу внимательно с ним ознакомиться. Будет лучше, если оцените каждую задачу в отдельности. Нужны люди с опытом доработок на этом движке.

Готова обсуждать сроки и стоимость.