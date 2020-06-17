Добрый день. Требуется написать ТЗ для сайта оптового интернета магазина одежды. Более подробную информацию расскажу выбранному исполнителю.
Доработать карточку товара на Битрикс
Необходимо подключить базу фотографий и доработать страницу результатов поиска и карточку товаров в интернет-магазине на 1С Битрикс. ТЗ прилагаю.
Заявки фрилансеров
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