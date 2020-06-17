Доработать карточку товара на Битрикс

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Необходимо подключить базу фотографий и доработать страницу результатов поиска и карточку товаров в интернет-магазине на 1С Битрикс. ТЗ прилагаю.

5 лет назад
leshchenko_vera
Вероника 
42 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров