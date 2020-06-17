Внесение изменений в интернет магазин на opencart

  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки650 просмотров

Добрый день!

ТЗ https://docs.google.com/document/d/1yID8wMbwnlUO04wez8CIzOw-y5u4Eym6s5KXZ6B-M70/edit?usp=sharing

Интернет магазин Физали - можно посмотреть 

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По пунктам можно задавать вопросы

Антиииспаам - "физали2020", кто не пишет в начале сообщения - в спам=)

Opencart
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dyke_alp
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