Доработать сайт Wordpress + Woocommerce (ВкусЕсть)

Корректировки сайта:

1. Поправить ссылку на инстаграм в Контактах на главной странице и в разделе "Контакты" (не кликается)

2. В каталоге есть сортировка с использованием меток (например, в пирогах, выбираем "с курицей". Нужно:

- Номер активной страницы сделать (или оставить) ярким (например, цветом меню с товарными категориями в шапке), а неактивные сделать бледно-серыми

- Во-вторых, сортировка по метке слетает при переключении страницы. Например, выбираем "с курицей", на первой странице все ок, а при переключении на вторую - пироги перемешаны.

3. В корзине должна автоматически рассчитываться скидка при выборе способа доставки "Самовывоз". Бесплатная доставка по городу при заказе от 1000 руб. При заказе менее 1000 руб. доставка 150 руб, должна автоматически прибавляться к сумме заказа

4. Доработать страницу оформления заказа - убрать лишнее. Клиент показала пример удачной страницыhttps://vkusest.ru/checkout/ с ее точки зрения. Скрин прикладываю.

5. В карточках товара у тех товаров, у которых есть всего одна цена (например, https://vkusest.ru/product/korolevskaya-vatrushka-s-tvorogom/) отсутствует ценник внутри карточке. Должен быть.

6. В разделах кейтеринг, банкетный зал и других, в которых присутствуют варианты меню, по умолчанию гармошка с ними должна быть свернута