Интернет магазин

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Закрыт24 заявки867 просмотров

Создание интернет магазина. Будет работать в болгарии на домене .bg/ В прикрепленных файлах будет техническое задание. Просьба кто его не читал не беспокоить.

5 лет назад
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Заявки фрилансеров

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61 отзыв
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