Нужно поправить ЧПУ на сайте, восстановить страницы

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Добрый день!

На сайте возникла проблема после обновления сайта на движке 1с Битрикс, после сайт начал давать сбой

изменились url, пропали разделы такие как блог и другие также большинство выдают 404 ошибку 

Подробнее можете посмотреть в ТЗ https://docs.google.com/document/d/1oMT0s3CKx-Z1gdY9WY-9DcjdH2C2xyDfxecHHyyfPck/edit?usp=sharing

5 лет назад
jnetworkmanager
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Был
4 года назад

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Эдман
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад