Задача сделать онлайн оплату в мессенджера FB онлайн оплату для интернет магазина.
Нужно поправить ЧПУ на сайте, восстановить страницы
Добрый день!
На сайте возникла проблема после обновления сайта на движке 1с Битрикс, после сайт начал давать сбой
изменились url, пропали разделы такие как блог и другие также большинство выдают 404 ошибку
Подробнее можете посмотреть в ТЗ https://docs.google.com/document/d/1oMT0s3CKx-Z1gdY9WY-9DcjdH2C2xyDfxecHHyyfPck/edit?usp=sharing
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