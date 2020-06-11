Несколько интересных задач по WooCommerce

Здравствуйте

1. Отдельная регистрация, кабинет для оптовых клиентов

2. Система скидок для оптовиков. То есть у каждого оптовика своя скидка в % + его профиле нужна возможность выставлять ему эту скидку на разные категории разный %. Ну или как то по другому реализовать. Важно что бы админ мог конкретному человеку, на конкретные рубрики задавать скидки и они показывались ему на сайте

3. Для обычных пользователей система балов. Например: покупает на 100$, получает 10 балов, которые при следующей покупке он может использовать и получить скидку в 10$

4. Все основные функции, уведомления, регистрация WP и WooCommerce нужно сделать через СМС.

Пожалуйста, оценивайте каждый пункт по отдельности. Отзывы обязательны. Цену прошу не задирать, сработаемся - обеспечу заказами.