Прикрепил маленький опрос. Выберу кандидата на основании тз.docx
Несколько интересных задач по WooCommerce
Здравствуйте
1. Отдельная регистрация, кабинет для оптовых клиентов
2. Система скидок для оптовиков. То есть у каждого оптовика своя скидка в % + его профиле нужна возможность выставлять ему эту скидку на разные категории разный %. Ну или как то по другому реализовать. Важно что бы админ мог конкретному человеку, на конкретные рубрики задавать скидки и они показывались ему на сайте
3. Для обычных пользователей система балов. Например: покупает на 100$, получает 10 балов, которые при следующей покупке он может использовать и получить скидку в 10$
4. Все основные функции, уведомления, регистрация WP и WooCommerce нужно сделать через СМС.
Пожалуйста, оценивайте каждый пункт по отдельности. Отзывы обязательны. Цену прошу не задирать, сработаемся - обеспечу заказами.
Заявки фрилансеров
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