Требуется консультация по Яндекс Маркету

Ищу человека имеющего опыт по продвижению товаров в Яндекс Маркете.

Ситуация такая: подключили наш магазин к маркету, настроили стратегии, поставили высокие ставки, но нет кликов.

Примерный список вопросов на который хотелось бы получить ответы:

1-Как мы можем оценить потенциальный объем трафика по ключевым позициям?

2-Что мы можем сделать, чтобы занимать более высокую позицию в выдаче? Это относится к товарам на карточках и без.

3-Что мы можем сделать, чтобы повысить вероятность добавления карточек Яндексом в свой каталог.

4-Рекомендации по стратегиям в pricelabs.

5-Какую информацию передавать при выгрузке прайс-листа, чтобы товары правильно фильтровались при поиске в маркете? (На примере)

6-Как должны выглядеть названия и описания товаров для максимальной эффективности с точки зрения поисковой выдачи и пользователей.

Список вопросов пока примерный, в ближайшие дни подготовлю финальный.

Все эти вопросы относятся к товарам из категорий мед и народная медицина. Средний чек 1500 рублей. Однако, дальше планируем подключить другой магазин, где товары из категорий "Электрогенераторы" и стоимость в десятки раз больше. Поэтому важно услышать какие будут различия в продвижении товаров из этих магазинов, если она будет.

Консультация будет в виде беседы продолжительностью до часа с демонстрацией экрана. В отклике хотелось бы увидеть информацию, подтверждающую вас профессионализм и ближайшие даты, когда сможете выйти на связь.