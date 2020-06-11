Нужно создать магазин на Joomla + Virtuemart с адаптивной вёрсткой. ТЗ и дизайн страниц для наглядности в приложении. Просьба в заявке указывать примерно время создания и цену или дополнительные вопросы.
Требуется консультация по Яндекс Маркету
Ищу человека имеющего опыт по продвижению товаров в Яндекс Маркете.
Ситуация такая: подключили наш магазин к маркету, настроили стратегии, поставили высокие ставки, но нет кликов.
Примерный список вопросов на который хотелось бы получить ответы:
1-Как мы можем оценить потенциальный объем трафика по ключевым позициям?
2-Что мы можем сделать, чтобы занимать более высокую позицию в выдаче? Это относится к товарам на карточках и без.
3-Что мы можем сделать, чтобы повысить вероятность добавления карточек Яндексом в свой каталог.
4-Рекомендации по стратегиям в pricelabs.
5-Какую информацию передавать при выгрузке прайс-листа, чтобы товары правильно фильтровались при поиске в маркете? (На примере)
6-Как должны выглядеть названия и описания товаров для максимальной эффективности с точки зрения поисковой выдачи и пользователей.
Список вопросов пока примерный, в ближайшие дни подготовлю финальный.
Все эти вопросы относятся к товарам из категорий мед и народная медицина. Средний чек 1500 рублей. Однако, дальше планируем подключить другой магазин, где товары из категорий "Электрогенераторы" и стоимость в десятки раз больше. Поэтому важно услышать какие будут различия в продвижении товаров из этих магазинов, если она будет.
Консультация будет в виде беседы продолжительностью до часа с демонстрацией экрана. В отклике хотелось бы увидеть информацию, подтверждающую вас профессионализм и ближайшие даты, когда сможете выйти на связь.
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