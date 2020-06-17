Доработать сайт на Битриксе - выбор города и точки самовывоза.

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Закрыт5 заявок887 просмотров

Приветствую есть интернет-магазин на Битриксе, шаблон Aspro

Задачи:

1) В шапке  внедрить выбор города + автоматическое определение по IP

2) В оформлении заказа добавить выбор магазина при выборе Самовывоза. 

Кто готов взять прошу написать стоимость и контакты.

Спасибо. 

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