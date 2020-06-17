Небольшой интернет-магазин на 1С Битрикс

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Закрыт16 заявок766 просмотров

Нужно сделать небольшой адаптивный интернет-магазин на Битриксе (до 10 товаров) + подключить модуль оплаты-доставки от сервиса https://grastin.ru/ 

> Какой пакет Битрикс подойдет? (хотелось бы знать его стоимость и ежегодное обслуживание) 

! Оцените стоимость и примерные сроки самого сайта (вёрстка будет отдельно).

! Укажите доп.стоимость лицензии и её обслуживания без работы (та система которая подойдет для небольшого интернет-магазина)

5 лет назад
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