Внести правки в сайт на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт8 заявок467 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо внести правки в сайт (платформа OpenCart) по сформированному ТЗ. Сайт – интернет-магазин, продажа мебели.

Сайт: https://forpost-shop.ru.

Также необходима базовая SEO оптимизация.

Тз прикрепила. 

Opencart
5 лет назад
leshchenko_vera
Вероника 
42 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Артем
 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
94 отзыва
5 лет назад
Даниил
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Павел
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Антон
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
23 отзыва
5 лет назад
Антон
 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Артур
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Евгения
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Арсентий
 
41 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
5 лет назад