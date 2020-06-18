Требуется доработка модуля simpl корзины заказа Opencart 2.3 Доработка согласно ТЗ 1. Изменить визуально согласно отрисованному дизайну из файла PSD 2. Доработать не хватающий функционал описан в файле ТЗ ...
Создание сайта (интернет магазин)
Нужно сделать интернет-магазин по продаже спортивным матов и спорт оборудования. Примерно такой https://roll-mat.ru
Также, интересует ежемесячное продвижение по всей территории Украины
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