Создание сайта (интернет магазин)

Приветствую! Есть пул задач, которые необходимо сделать для сайта https://kartridgem.ru/ Движок opencart. Во вложении список задач. Прошу внимательно с ним ознакомиться. Будет лучше, если оцените каждую задачу в отдельности. Нужны люди с ...