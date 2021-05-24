Нужно изменить поиск внутри сайта (php+mysql).

Условие:

если в поле поиска вводится слово, состоящее из одного символа, то искать это слово только в таком виде, односимвольном, не включать этот один символ в поиск внутри слов.

Пример:

iphone 5

3 лопаты

ехать в среду