Необходимо Backend и Frontend программирование

$140
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка580 просмотров

Необходимо программирование сайта лендинга, дизайн на данный момент в фигме, макет отправлю исполнителю.

Условия:

1. Быть за связи не менее 6 часов в день

2. Необходимо программирование Back на Voyager

3. Сайт должен быть анимирован

Figma
4 года назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

uzimusicdb
Амиржан 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$140
34 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

uzimusicdb
Амиржан 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад