Добрый день, Уважаемые Фрилансеры! Необходимо написать Backend-программирование для сайта интернет-магазина, Frontend уже готов, файл предоставим. Необходимо сделать полностью функционал сайта, также интегрировать Frontend, также обязательна административная панель на Voyager, с возможностью корректировать ...
Необходимо Backend и Frontend программирование
Необходимо программирование сайта лендинга, дизайн на данный момент в фигме, макет отправлю исполнителю.
Условия:
1. Быть за связи не менее 6 часов в день
2. Необходимо программирование Back на Voyager
3. Сайт должен быть анимирован
Выбранный исполнитель
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