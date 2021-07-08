Backend-программирование

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки534 просмотра

Добрый день, Уважаемые Фрилансеры!

Необходимо написать Backend-программирование для сайта интернет-магазина, Frontend уже готов, файл предоставим. Необходимо сделать полностью функционал сайта, также интегрировать Frontend, также обязательна административная панель на Voyager, с возможностью корректировать весь контент сайта. Подробности Исполнителю лично

4 года назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

uzimusicdb
Амиржан 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$200
34 дня
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4 года назад
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4 года назад
uzimusicdb
Амиржан 
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4 года назад