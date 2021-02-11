Настроить ретаргетинг Google и Facebook.

Только Поиск Для оценки объём: 8 кампаний суммарно в них 64 группы и 1329 фраз Адаптивные объявления не нужно, только текстовые. Можно по 1 объявлению в группе. Один заголовок с шаблоном всегда будет. Минуса тоже переносим. Телепорт работает не очень, ...