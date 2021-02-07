Настроить рекламу в ютубе

Контекстная рекламаЗакрыт2 заявки1905 просмотров
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Есть аккаунт на котором нужно настроить рекламу в поиске ютуба.

Тематика "интернет магазины" - разработка, продвижение, наполнение.

Есть несколько видео, которые нужно выводить в рекламном объявлении.

Показы должны быть строго ограничены списком конкретных запросов и аудитории интересующейся этими запросами.

Нужен специалист понимающий задачу и имеющий опыт в данных делах. Просто открутки и накрутки просмотров мне не нужны, мне нужны целевые показы по заданным ключам в ТОПе поиска.

Предлагайте свои варианты и стоимость работы.

3 года назад
maksim-nb
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
день назад