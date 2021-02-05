Всем Добрый вечер. Нужно настроить контекстную рекламу в яндекс, гугл, рся, кмс и ретаргетинг На этот сайт kvadro93.ru Если всё понравится, отдам на сопровождение. Жду ваших предложений
Настройка и ведение РК для интернет-магазина автозапчастей г.Самара
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Настроить контекстную рекламу и вести ее, корректировать в течение месяца
Интернет-магазин запчастей Gokozap.ru
Сайт технологичный, много возможностей для редактирования и богатая ПУ
Цены на товар ниже чем у конкурентов и есть возможность осуществлять доставку до двери быстрее чем они
1 физ точка/ПВЗ в г.Самара
Проекту полгода, ранее не рекламировался никак,но тестовая настройка и запуск РК на 2 недели был.
SEO настройка базовая произведена , все страницы индексируются в Яндекс и Google
Первостепенная задача такова- дать начало генерации трафика на ресурс с помощью правильно настроенной РК в Я.Директ и возможно Google Ads, контролировать работу РК в течение первого месяца
Если у вас получится справиться с первой задачей, я с радостью обговорю контракт на долгосрочное сотрудничество
В приоритете кандидаты из Самары или Санкт-Петербурга, с наличием ИП или ООО(работаем по договору) , очень желательно чтобы вы уже имели опыт в продвижении ресурса в сфере автозапчастей/автобизнеса , для нашей общей уверенности в достижении результата.
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