Настройка и ведение РК для интернет-магазина автозапчастей г.Самара

Настроить контекстную рекламу и вести ее, корректировать в течение месяца

Интернет-магазин запчастей Gokozap.ru

Сайт технологичный, много возможностей для редактирования и богатая ПУ

Цены на товар ниже чем у конкурентов и есть возможность осуществлять доставку до двери быстрее чем они

1 физ точка/ПВЗ в г.Самара

Проекту полгода, ранее не рекламировался никак,но тестовая настройка и запуск РК на 2 недели был.

SEO настройка базовая произведена , все страницы индексируются в Яндекс и Google

Первостепенная задача такова- дать начало генерации трафика на ресурс с помощью правильно настроенной РК в Я.Директ и возможно Google Ads, контролировать работу РК в течение первого месяца

Если у вас получится справиться с первой задачей, я с радостью обговорю контракт на долгосрочное сотрудничество

В приоритете кандидаты из Самары или Санкт-Петербурга, с наличием ИП или ООО(работаем по договору) , очень желательно чтобы вы уже имели опыт в продвижении ресурса в сфере автозапчастей/автобизнеса , для нашей общей уверенности в достижении результата.