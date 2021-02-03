Настройка гугл эдвордс

Контекстная рекламаЗакрыт14 заявок2159 просмотров
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Нужно настроить РК в гугл эдвордс для всех услуг электрика в г.Мариуполь (Украина).

Все услуги перечислены на главной странице сайта https://elektrik-mariupol.site/

Уже есть ЛК и РК в GA, работает неплохо, настроена два года назад, после настройки только ставки корректировались.

Есть недоработанная кампания Call-Only

Сейчас хочу:

1) сделать с нуля или сделать ревизию текущей кампании - дополнить ключами максимально по всем услугам, повысить эффективность.

2) добавить для всех услуг объявления Call-Only

На данный момент бюджет около 2000 грн в месяц.

Стоимость клика установлена 4 грн.

3 года назад
cheryukin
Дмитрий 
40 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
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