Настройка гугл эдвордс

Нужно настроить РК в гугл эдвордс для всех услуг электрика в г.Мариуполь (Украина).

Все услуги перечислены на главной странице сайта https://elektrik-mariupol.site/

Уже есть ЛК и РК в GA, работает неплохо, настроена два года назад, после настройки только ставки корректировались.

Есть недоработанная кампания Call-Only

Сейчас хочу:

1) сделать с нуля или сделать ревизию текущей кампании - дополнить ключами максимально по всем услугам, повысить эффективность.

2) добавить для всех услуг объявления Call-Only

На данный момент бюджет около 2000 грн в месяц.

Стоимость клика установлена 4 грн.