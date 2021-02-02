Видео-реклама против коронавируса

Нужно запустить РК с видео https://youtu.be/MM5Ub2GvXqM в яндекс, гугл (youtube)

Создать аккаунт. Полностью с нуля. И в яндексе и и вГугле

Метрики, семантика - всё есть.

Ищем замену текущему маркетологу. Для вас это вступительное испытание

Есть сан-эпид заключение на право проведения работ по дезинфекции выданное Роспотребнадзором. Лицензии нет. У некоторых конкурентов она есть. Модерацию яндекса придется пройти. Слышал с этим могут быть сложности.

Откликаться и писать только только по делу. На шаблонные письма не отвечаем.

В ответе должна содержаться ссылка на видео, которые вы уже продвигаете. По которым созданы РК.