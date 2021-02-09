Аудит рекламной кампании Яндекс Директ

Контекстная рекламаЗавершен13 заявок916 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Для розничного магазина подарков и икон ищем специалиста для проведения аудита рекламных кампаний в Яндекс.Директ.

Основная причина: Затраты на РК не окупаются заказами.

В настоящее время идут показы в сетях + ретаргетинг.

Хотим уменьшить стоимость конверсии за счет оптимизации РК.

Требуется проверить технические настройки, проработку семантики, качество текста, дать общую оценку эффективности РК, найти новые точки роста.

3 года назад
IvStrk
Иван 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
oljsava
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$10
3 дня
Хорошая работа специалиста обязательно должна быть отмечена отзывом. Для нашей компании Ольга провела проверку настроек и параметров РК в Директ, дала оценку удобства использования сайта, указала на недочёты, которые снижают конверсии сайта и выработала рекомендации, как повысить эффективность рекламы. В дополнение к отличным результатам получили общение с приятным и скромным человеком. Надеемся, что наше сотрудничество на этом не заканчивается. А на сервисе желаем Ольге побольше интересных проектов и благодарных клиентов.
Очень понравилось работать с Иваном. Положительный и адекватный человек. Ставит конкретные задачи. Всегда на связи. Буду рада дальнейшему сотрудничеству. Спасибо!