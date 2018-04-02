Настрою контекстную рекламу и приведу к вам за ручку самых целевых клиентов!

Добрый день!

Меня зовут Ольга. В прошлом предприниматель. Сейчас самозанятый специалист про настройке и ведению рекламы Яндекс.Директ (РСЯ и поиск) уже 2,5 года. Свою работу очень люблю и отношусь ответственно к любым проектам. Обожаю анализ статистики и оптимизацию рекламы) Искренне хочу помочь предпринимателям с интернет-рекламой, чтобы она действительно продуктивно работала и приводила целевой поток клиентов в бизнес. Взамен попрошу отзыв о моей работе. Предлагаю обсудить детальнее) В любом случае, желаю Вам успехов в развитии Вашего бизнеса! С уважением, Савостина Ольга.