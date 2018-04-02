Настрою контекстную рекламу и приведу к вам за ручку самых целевых клиентов!
Добрый день!
Меня зовут Ольга. В прошлом предприниматель. Сейчас самозанятый специалист про настройке и ведению рекламы Яндекс.Директ (РСЯ и поиск) уже 2,5 года. Свою работу очень люблю и отношусь ответственно к любым проектам. Обожаю анализ статистики и оптимизацию рекламы) Искренне хочу помочь предпринимателям с интернет-рекламой, чтобы она действительно продуктивно работала и приводила целевой поток клиентов в бизнес. Взамен попрошу отзыв о моей работе. Предлагаю обсудить детальнее) В любом случае, желаю Вам успехов в развитии Вашего бизнеса! С уважением, Савостина Ольга.
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Ольга отлично справилась с поставленной задачей! Все сделано качественно и в оговоренные сроки. Специалист вникает в специфику работы и продукции заказчика, а это важное условие при сборе семантики и настройке кампаний. Надеемся на долгосрочное сотрудничество.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с заказчиком. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо!
$10
10 баллов
4 года назад
Хорошая работа специалиста обязательно должна быть отмечена отзывом. Для нашей компании Ольга провела проверку настроек и параметров РК в Директ, дала оценку удобства использования сайта, указала на недочёты, которые снижают конверсии сайта и выработала рекомендации, как повысить эффективность рекламы. В дополнение к отличным результатам получили общение с приятным и скромным человеком. Надеемся, что наше сотрудничество на этом не заканчивается. А на сервисе желаем Ольге побольше интересных проектов и благодарных клиентов.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Иваном. Положительный и адекватный человек. Ставит конкретные задачи. Всегда на связи. Буду рада дальнейшему сотрудничеству. Спасибо!
$10
10 баллов
7 лет назад
Ольга сделала работу очень хорошо, на уровне профессионала. Бонусом получил сводный анализ конкурентов, что очень приятно, причём всё сделано быстро и качественно. С удовольствием сам планирую работать с ней дальше и советовать другим. Спасибо!
Ответный отзыв
Хороший, адекватный человек. Ясно формулирует задачи. Всегда на связи. Буду рада дальнейшему сотрудничеству. Благодарю!