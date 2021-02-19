Создать рекламную кампанию в Яндекс Директ.

Контекстная рекламаЗавершен1 заявка179 просмотров
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Требуется собрать семантическое ядро и создать рекламную кампанию в Директ.

Тематика: сувенирная продукция и иконы. Гео: Москва и МО.

3 года назад
IvStrk
Иван 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
oljsava
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$10
7 дней
Ольга отлично справилась с поставленной задачей! Все сделано качественно и в оговоренные сроки. Специалист вникает в специфику работы и продукции заказчика, а это важное условие при сборе семантики и настройке кампаний. Надеемся на долгосрочное сотрудничество.
Очень понравилось работать с заказчиком. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо!
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