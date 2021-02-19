Создать рекламную кампанию в Яндекс Директ.

Только Поиск Для оценки объём: 8 кампаний суммарно в них 64 группы и 1329 фраз Адаптивные объявления не нужно, только текстовые. Можно по 1 объявлению в группе. Один заголовок с шаблоном всегда будет. Минуса тоже переносим. Телепорт работает не очень, ...
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Требуется собрать семантическое ядро и создать рекламную кампанию в Директ.
Тематика: сувенирная продукция и иконы. Гео: Москва и МО.
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