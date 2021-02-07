Настроить РК в Яндексе (1. Аудитории 2. РСЯ) на агентов автостраховани

Требуется !профессионал для продвижения сайта по страховым услугам для агентов автострахования.

Необходимо настроить рекламные кампании с объявлениями, которые будут показываться исключительно агентам автострахования.

Аудитории:

1. Настройка рекламной кампании на Аудитории. База мобильных номеров (30к)

- Также есть возможность предоставить базу почт (>50к)

2. Минимум 3 рекламных креатива

3. Полноценная проработка рекламного объявления

3. Технические настройки (цели, метки и т.п.)

4. Прохождение модерации

5. Запуск, тест, аналитика, оптимизация, масштабирование.

РСЯ:

1. Настройка рекламной кампании в сетях Яндекса

2. Минимум 3 рекламных креатива, включая графические

3. Полноценная проработка рекламного объявления

3. Технические настройки (цели, метки и т.п.)

4. Прохождение модерации

5. Запуск, тест, аналитика, оптимизация, масштабирование.

- Ключи по которым нужно будет рекламироваться разработаем самостоятельно.

После успешных тестов нужно будет настроить рекламные кампании в Ads: сети и рекламу на профильные сайты. Но в рамках отдельного проекта

Система мотивации:

Фикс:

- 5к - настройка и запуск Аудитории

- 5к - настройка и запуск РСЯ

От результата:

- >10 целевых заявок +5к

- >30 целевых заявок +10к

- >50 целевых заявок +20к

- CPL: >500р. +0;

- Период: 30 дней с момента запуска показов

!В случае успешного взаимодействия будем развивать мотивацию по похожему принципу

- Запуск в понедельник (15.01)

- Сайт: https://likebroker.ru/

! Только безопасная сделка.

Тем, кто обратится, просьба внимательно изучить детали проекта и писать только с конкретикой.