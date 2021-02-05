Провести аудит Гугл Рекламы

Здравствуйте всем.

На данный момент используем канал продаж - Гугл Шоппинг(Покупки)(Гугл Мерчант Центр).

Наняли специалиста для настройки товарных кампаний, по началу результат по доходу с данного канала продаж устраивала, в данный момент прибыли с данного канала почти нет.

Спрашиваем специалиста, он пожимает плечами, не знает, что сказать.

Может здесь есть специалисты, которые могут посмотреть наши РК и предложить улучшения?