Настроить р. к в Яндекс директ.

Нужно настроить РК в гугл эдвордс для всех услуг электрика в г.Мариуполь (Украина). Все услуги перечислены на главной странице сайта https://elektrik-mariupol.site/ Уже есть ЛК и РК в GA, работает неплохо, настроена два года назад, после настройки только ...