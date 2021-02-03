Прописать цели для Яндекс.Метрики и Google Analitics

Приветствую. Нужен ответственный специалист, который сможет корректно подключить цели на сайте для Яндекс.Метрики и Google Analitics, Google Tag Manager. Сайты как правило на разных движках: ModX, Tilda, Wordpress и др. Все это нужно для фиксировании конверсии по контекстной рекламе(Яндекс.Директ и Google Реклама). Рассмотрим все предложения.

Ориентируемся на долгосрочные отношения. При удовлетворительном выполнении первого заказа, готовы ежемесячно накидывать еще.