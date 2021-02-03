Директолог/трафик менеджер

Настройка и ведение контекстной рекламы. 100-150 объявлений. Тема светильники. Во вложении файл с урлом и темой к этой странице. настройка 50 у.е ведение 50 у.е
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Нужно запустить рекламу в гугл на некоторые проекты англ.рынок
1.Хедж-фонд (Реклама не запрещена,ну нужно понимать особенности настройки рекламы.Быстро можно улететь в бан
2. Консалтинг в области офшоров и лицензий.
3. Онлайн магазин роботов.
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