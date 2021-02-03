Интернет-маркетолог

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Ищем интернет-маркетолога в проект rusrek.com (портал русскоязычной иммиграции в США, радио, газета).

Планирование, размещение, оптимизация и анализ рекламных кампаний (Google Ads, Яндекс Директ, Facebook, Instagram). Работа с коллтрекингом, увеличение количества звонков для ~ 50 рекламодателей газеты в месяц.

Удалёнка, коммуникация с нью-йоркским офисом. В отклике указывайте, пожалуйста, свои цены и портфолио.

3 года назад
guest_16122297398853
3 года в сервисе
Был
3 года назад