Контекстная реклама

Целевая аудитория: Семейные пары от 45 до 60 лет. С достатком выше среднего, имеющие дорогую недвижимость, делающие акцент не на стоимость, а на качество предоставляемых услуг по ремонту. Те, кто ценят свое время и деньги. Проживающие в элитных ЖК, домах и коттеджных поселках.

Бюджет на рекламную кампанию: 40 000 рублей.

Постановка целей и определение критериев эффективности рекламной кампании. Настройка и ведение контекстной рекламы на сайт, докрутка и доработка настроек.

Город Сочи.