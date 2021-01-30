Настроить рекламу в AdWords

Добрый день! У меня такая задача: есть информационный сайт в тематике недвижимости - как оформить самостоятельно выписки, что можно и нельзя по закону и в таком духе. Сайт некоммерческий, нужно настроить адвордс чтобы лить максимально дешево трафик на несколько статей. С вас - цена и сроки, адрес сайта отправлю ответом на запрос в личку. Заранее благодарю!