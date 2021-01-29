Контекстная реклама (помощь прохождения модерации)

Контекстная рекламаЗакрыт3 заявки1716 просмотров
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Нужна помощь по запуску контекстной рекламы в поиске в финансовой тематике в директ и/или адвордс, там где не просто пройти модерацию в лоб - форекс и др. Где нужно знать приемы, иметь прокаченные аккаунты и т.д. Если у вас есть именно опыт работы с такими сложными нишами - пишите. Готовы сотрудничать регулярно.

3 года назад
Sarg
Сарг 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад