Контекстная реклама (помощь прохождения модерации)

Нужна помощь по запуску контекстной рекламы в поиске в финансовой тематике в директ и/или адвордс, там где не просто пройти модерацию в лоб - форекс и др. Где нужно знать приемы, иметь прокаченные аккаунты и т.д. Если у вас есть именно опыт работы с такими сложными нишами - пишите. Готовы сотрудничать регулярно.