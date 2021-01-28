Настроить рекламу на Google Ads+ сопровождение 30 дней

Требуется запуск РК на Google Ads из кабинета заказчика. Кабинет создается силами исполнителя. Входные данные после создания кабинета для ведения РК передаются заказчику.

Еженедельный отчет по итогам открутки РК- форма для отчета Гугл таблица (выдается заказчиком).

Необходимо после запуска РК (строго с даты запуска, когда пройдена модерация и бюджет откручивается) сопровождать ее на протяжении 30 дней! По необходимости вносить правки в РК: менять креативы, менять текст, добавлять/убирать объявления. Для получения максимально рентабельных лидов. Необходимо следить за балансом РК заказчика, сообщать о необходимости пополнения бюджета. Бюджет пополняется заказчиком.

Требуется настроить utm метки и цели, чтобы была возможность оценить эффективность РК, для оценки конверсии- контролировать этапы переходов клиента с РК Google Ads на сайт заказчика по этапам: Начало оформление заказа, Заказ оформлен. Контроль нужно осуществлять в Яндекс.Метрике.

Рекламируем УТП фирмы (доп. инф. индивидуально).