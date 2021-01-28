Настроить рекламу на Google Ads+ сопровождение 30 дней

Контекстная рекламаЗакрыт13 заявок1762 просмотра
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Требуется запуск РК на Google Ads из кабинета заказчика. Кабинет создается силами исполнителя. Входные данные после создания кабинета для ведения РК передаются заказчику.

Еженедельный отчет по итогам открутки РК- форма для отчета Гугл таблица (выдается заказчиком).

Необходимо после запуска РК (строго с даты запуска, когда пройдена модерация и бюджет откручивается) сопровождать ее на протяжении 30 дней! По необходимости вносить правки в РК: менять креативы, менять текст, добавлять/убирать объявления. Для получения максимально рентабельных лидов. Необходимо следить за балансом РК заказчика, сообщать о необходимости пополнения бюджета. Бюджет пополняется заказчиком.

Требуется настроить utm метки и цели, чтобы была возможность оценить эффективность РК, для оценки конверсии- контролировать этапы переходов клиента с РК Google Ads на сайт заказчика по этапам: Начало оформление заказа, Заказ оформлен. Контроль нужно осуществлять в Яндекс.Метрике.

Рекламируем УТП фирмы (доп. инф. индивидуально).

3 года назад
Valentin007
58 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад