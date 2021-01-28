Настроить рекламную компанию в инстаграм е Желательно девушка.
Настроить рекламу на Google Ads+ сопровождение 30 дней
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется запуск РК на Google Ads из кабинета заказчика. Кабинет создается силами исполнителя. Входные данные после создания кабинета для ведения РК передаются заказчику.
Еженедельный отчет по итогам открутки РК- форма для отчета Гугл таблица (выдается заказчиком).
Необходимо после запуска РК (строго с даты запуска, когда пройдена модерация и бюджет откручивается) сопровождать ее на протяжении 30 дней! По необходимости вносить правки в РК: менять креативы, менять текст, добавлять/убирать объявления. Для получения максимально рентабельных лидов. Необходимо следить за балансом РК заказчика, сообщать о необходимости пополнения бюджета. Бюджет пополняется заказчиком.
Требуется настроить utm метки и цели, чтобы была возможность оценить эффективность РК, для оценки конверсии- контролировать этапы переходов клиента с РК Google Ads на сайт заказчика по этапам: Начало оформление заказа, Заказ оформлен. Контроль нужно осуществлять в Яндекс.Метрике.
Рекламируем УТП фирмы (доп. инф. индивидуально).
- Похожие заказы
- Контекстная реклама9 заявокЗакрыт3 года назад
добрый день. наша кампания ищет специалиста, который создаст лендинг для сайта или квиз-сайт для продажи франшизы рекламной компании+разместить рекламу на яндекс директ рся для этого сайта. предоплата за проект 10т.р + 30т.р после 100 лидов полученных через ...Контекстная реклама12 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно собрать СЯ и запустить РК в Яндекс.Директе по тематике ремонта и строительства. Подробности в ЛС.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен3 года назад
- $200
Необходимо настроить рекламную кампанию с объявлениями, которые будут показываться исключительно агентам автострахования. Это может быть реклама на основании ключевых запросов, которые могут вводить только агенты автострахования (например: как стать агентом автострахования - пример не лучший, ...Контекстная реклама9 заявокЗакрыт3 года назад
- $777
Опыт настройки сферы приветствуется. Кейсы по тематикам: кредитование бизнеса, ипотечные кредиты, потребительские кредиты, покупка/продажа недвижимости. Обязательно: 1. Навык настройки контекстной рекламы 2. Опыт работы с соц сетями (в тч через подбор и сопровождение недорогими фрилансерами) 3. ...Контекстная реклама5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создание и ведение рекламной кампании для сайта студия-тату.рф Прошу писать только тех исполнителей, кто был связан с данной тематикой. Также прошу учесть, что выставлять за клик по максимальной цене смогу и я, поэтому кампания нужна хороша скорректированная ...Контекстная реклама10 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
реклама настроена нужно последить пару дней за ней изменить цены настроить защиту от скликиваниеКонтекстная реклама6 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Рекламная компания в adwords создана. В Яндексе нужно создать с нуля. Цель - получение 3-4 звонков в день из каждой сети. Задача - настроить, оптимизировать, снизить стоимость лида. На регулярной основе.Контекстная реклама13 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется толковый контекстолог для создания РК магазина домашней одежды. И организации в целом рекламирования продукта.Контекстная реклама29 заявокЗакрыт3 года назад
Создали сайт на англ языке для европейского рынка, настроили рекламу в Гугл. Реклама проработала 2 дня и "обход системы", что только не делали, подавали аппеляцию, все равно блок. Писать ток опытным. Тем кто имел подобный ...Контекстная реклама6 заявокЗакрыт3 года назад