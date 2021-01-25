Рекламная кампания Яндекс Директ РСЯ

добрый день. наша кампания ищет специалиста, который создаст лендинг для сайта или квиз-сайт для продажи франшизы рекламной компании+разместить рекламу на яндекс директ рся для этого сайта. предоплата за проект 10т.р + 30т.р после 100 лидов полученных через рекламную кампанию( все лиды и статистика предоставляется через crm). если суточная генерация лидов - 50 шт, то бонус по лидам 50т.р. вся подробная информация о франшизе в личном сообщении.