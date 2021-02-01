spvlfl

Владимир spvlfl

 
34 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание сайта на конструкторе Wix

    Необходимо переработать существующий сайт по ТЗ за 2 недели. ТЗ https://docs.google.com/document/d/1LgA3qVnlHwiKR9oJioRxpVv8si9KQU_jQmjC3mUJkBc/edit Действующий сайт http://www.lagoverdeclub.com Критерии исполнителей: - Именно Wix ничего больше - 2 недели времени на разработку - Исполнитель должен быть с портфолио - Оплата - либо безопасная сделка либо договор Стоимость работ ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется редактор/корректор

    Добрый день. Есть текстовый документ с кейсами по контекстной и таргетированной рекламе Что нужно сделать: - переписать тексты и заголовки под конкретные цифры и продающий формат [url=https://kurok-da.ru/cake]https://kurok-da.ru/cake[/url] - проверить сами тексты на предмет синтаксиса и орфографии - оформить мысли ...

    Редактирование и Корректура8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Рекламная кампания Яндекс Директ РСЯ

    Всех приветствую! Мы уже 5 лет занимаемся активной продажей франшиз и уже успешно совершили более 300 сделок. Сейчас мы хотим дальше масштабировать наши продажи и ищем исполнителя, который сможет увеличить поток заявок, которые будем получать. Особенности проекта: 1) ...

    Контекстная реклама7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Рекламная кампания Яндекс Директ РСЯ

    добрый день. наша кампания ищет специалиста, который создаст лендинг для сайта или квиз-сайт для продажи франшизы рекламной компании+разместить рекламу на яндекс директ рся для этого сайта. предоплата за проект 10т.р + 30т.р после 100 лидов полученных через ...

    Контекстная реклама12 заявок
    Закрыт
    3 года назад