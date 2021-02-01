Необходимо переработать существующий сайт по ТЗ за 2 недели. ТЗ https://docs.google.com/document/d/1LgA3qVnlHwiKR9oJioRxpVv8si9KQU_jQmjC3mUJkBc/edit Действующий сайт http://www.lagoverdeclub.com Критерии исполнителей: - Именно Wix ничего больше - 2 недели времени на разработку - Исполнитель должен быть с портфолио - Оплата - либо безопасная сделка либо договор Стоимость работ ...
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Добрый день. Есть текстовый документ с кейсами по контекстной и таргетированной рекламе Что нужно сделать: - переписать тексты и заголовки под конкретные цифры и продающий формат [url=https://kurok-da.ru/cake]https://kurok-da.ru/cake[/url] - проверить сами тексты на предмет синтаксиса и орфографии - оформить мысли ...Редактирование и Корректура8 заявокЗакрыт3 года назад
Всех приветствую! Мы уже 5 лет занимаемся активной продажей франшиз и уже успешно совершили более 300 сделок. Сейчас мы хотим дальше масштабировать наши продажи и ищем исполнителя, который сможет увеличить поток заявок, которые будем получать. Особенности проекта: 1) ...Контекстная реклама7 заявокЗакрыт3 года назад
добрый день. наша кампания ищет специалиста, который создаст лендинг для сайта или квиз-сайт для продажи франшизы рекламной компании+разместить рекламу на яндекс директ рся для этого сайта. предоплата за проект 10т.р + 30т.р после 100 лидов полученных через ...Контекстная реклама12 заявокЗакрыт3 года назад