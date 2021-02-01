Рекламная кампания Яндекс Директ РСЯ

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Контекстная рекламаЗакрыт7 заявок2047 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всех приветствую!

Мы уже 5 лет занимаемся активной продажей франшиз и уже успешно совершили более 300 сделок.

Сейчас мы хотим дальше масштабировать наши продажи и ищем исполнителя, который сможет увеличить поток заявок, которые будем получать.

Особенности проекта:

1) Тематика франшизы имеет свою специфику, поскольку существуют сложности с прохождением модерации.

Придется запускать на модерацию подменные сайты и только затем менять контент на наш. Необходимо массовое прохождение модерации.

2) У нас есть готовые look-a-like базы и огромный наработанный опыт, которым с вами также поделимся (как эффективнее генерировать лиды)

Готовы рассмотреть любые ваши предложения.

Все подробности в личных сообщениях.

3 года назад
spvlfl
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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