Рекламная кампания Яндекс Директ РСЯ

Нужно настроить рекламу для типографии. Чтобы она отображалась вверху в Гугл поиске. Также необходимо будет создать(или отредактировать, если есть готовые) кейсы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всех приветствую!
Мы уже 5 лет занимаемся активной продажей франшиз и уже успешно совершили более 300 сделок.
Сейчас мы хотим дальше масштабировать наши продажи и ищем исполнителя, который сможет увеличить поток заявок, которые будем получать.
Особенности проекта:
1) Тематика франшизы имеет свою специфику, поскольку существуют сложности с прохождением модерации.
Придется запускать на модерацию подменные сайты и только затем менять контент на наш. Необходимо массовое прохождение модерации.
2) У нас есть готовые look-a-like базы и огромный наработанный опыт, которым с вами также поделимся (как эффективнее генерировать лиды)
Готовы рассмотреть любые ваши предложения.
Все подробности в личных сообщениях.
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