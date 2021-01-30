Настройка Google Ads на английском

Добрый день! У меня такая задача: есть информационный сайт в тематике недвижимости - как оформить самостоятельно выписки, что можно и нельзя по закону и в таком духе. Сайт некоммерческий, нужно настроить адвордс чтобы лить максимально ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно настроить рекламу Google Ads на рынок США на ролики в Youtube.
Цель - привлечение клиентов на сайт компании. И дополнительно - узнавание бренда, думаем чередовать цели. Магазин платьев.
Прошу писать с портфолио, ваши расценки и как предлагаете продвигать? А также, ваши рекомендации по частоте рекламы и бюджету. Преимущественно Ищем человека на постоянную основу.
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