Настройка Google Ads на английском

Контекстная рекламаЗакрыт6 заявок1724 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно настроить рекламу Google Ads на рынок США на ролики в Youtube.

Цель - привлечение клиентов на сайт компании. И дополнительно - узнавание бренда, думаем чередовать цели. Магазин платьев.

Прошу писать с портфолио, ваши расценки и как предлагаете продвигать? А также, ваши рекомендации по частоте рекламы и бюджету. Преимущественно Ищем человека на постоянную основу.

3 года назад
aboicova
37 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад