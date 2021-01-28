Консультация по выбору сквозной аналитики+ дальнейшая ее настройка.

Необходима консультация по выбору сквозной аналитики. Далее настройка ее так, чтобы была точно видна цена лида и заказа с каждого канала рекламы.

В нашем бизнесе заметно присутствует эффект отложенной покупки. Нам нужно знать, что клиент был у нас неделю назад по рекламе, а купил спустя 2 недели. И чтобы мы это видели в системе аналитики.

Работа может быть сделана непосредственно вами или под вашим руководством нашим специалистом. Во втором случае укажите стоимость консультации по скайпу с демонстрацией экрана.

Сейчас работа строится в Битрикс24. Как вариант- развернуть сквозную аналитику в Битрикс24. Каналы трафика- ВК, инст, Авито, ТИУ, Я.Директ, Майтаргет, возможно Гугл Эдс, Вайбер, Телеграм, Вотсап, сам сайт.

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